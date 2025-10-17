Biglietti Lazio Juventus: al via la vendita dei tagliandi!

Biglietti Lazio Juventus: aperta la vendita dei biglietti. Tutte le informazioni su prezzi e modalità per la sfida dell’Olimpico

È ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti per Lazio-Juventus, match di Serie A Enilive in programma domenica 26 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tutte le info qui:

PRELAZIONE:

PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO:

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell`abbonamento Aquilotto under 14 di tutto lo stadio, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto al costo di 10 € nel seguente periodo:

– dalle ore 16:00 di martedi 7 ottobre, fino alle ore 23:59 di martedi 14 ottobre.

Punti vendita:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line nella sezione coupon o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card S.S. Lazio:

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO – CODICE 032…

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE – CODICE EAG…

I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 12:00 di mercoledi 15 ottobre.

VENDITA RISERVATA:

VENDITA DI TUTTI I SETTORI DELLO STADIO RISERVATA SOLO AI TIFOSI DELLA LAZIO E POSSESSORI DELLE CARD S.S. LAZIO ( fino al massimo di 4 tagliandi):

– dalle ore 16:00 di martedi 7 ottobre, fino alle ore 23:59 di martedi 14 ottobre.

Punti vendita:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla vendita riservata, sarà necessario essere in possesso di una card Lazio ed inserire on-line nella sezione coupon o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card stesse:

– CARD MILLENOVECENTO – CODICE 032…

– CARD EAGLE – CODICE EAG…

VENDITA LIBERA:

– dalle ore 16:00 di mercoledi 15 ottobre.

Punti vendita:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

SETTORE OSPITI

Queste le modalità di vendita del settore Ospiti (Distinto Sud Ovest):

Con obbligo della Tessera del Tifoso della Juventus dalle ore 12:00 di mercoledi 8 ottobre fino alle ore 23:59 di martedi 14 ottobre;

Vendita libera dalle ore 16:00 di mercoledi 15 ottobre.

Punti vendita:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL`ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D'INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi e degli abbonamenti:

– Via dei Gladiatori per i tagliandi Media – Sponsor Hospitality – Tribuna d` Onore – Autorità e Tribuna Monte Mario

– Via Nigra-Stadio dei Marmi per i tagliandi di Tribuna Disabili in Carrozzella

– Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord – Distinti Nord Est e Nord Ovest – Tribuna Tevere tutta.

