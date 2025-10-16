Guendouzi Lazio: Sarri lo recupera, ma c’è un’incognita sul futuro

Guendouzi Lazio: il francese torna protagonista dopo la squalifica, Sarri conta su di lui. Ma sul futuro c’è un grande dubbio

Dopo aver scontato le due giornate di squalifica inflitte per le offese rivolte all’arbitro Sozza durante il derby perso contro la Roma, Matteo Guendouzi è pronto a riprendersi il centrocampo della Lazio. Il tecnico Maurizio Sarri lo considera un elemento imprescindibile per equilibrio, dinamismo e personalità, soprattutto in un momento in cui la squadra è alle prese con numerose assenze tra infortuni e squalifiche.

Il ritorno di Guendouzi rappresenta una risorsa fondamentale per la Lazio, che nelle ultime settimane ha faticato a mantenere compattezza e ritmo nel reparto mediano. Il centrocampista francese, tuttavia, dovrà ritrovare non solo la migliore condizione fisica, ma anche la serenità mentale. Negli ultimi mesi, infatti, il giocatore ha mostrato più volte segni di nervosismo, un atteggiamento che la società ha voluto correggere.

Già nel match contro il Bodø/Glimt, costato l’eliminazione dall’Europa League, Guendouzi aveva reagito male alla sostituzione. A fine stagione, poi, deluso per la mancata qualificazione alle coppe europee 2025-2026, aveva espresso il desiderio di lasciare Roma. Tuttavia, il club – impossibilitato a trovare un sostituto adeguato – lo aveva convinto a restare, anche grazie al ritorno di Sarri, allenatore con cui il francese ha sempre avuto un ottimo rapporto professionale e umano.

Dopo il nuovo episodio nel derby e la conseguente squalifica, Guendouzi ha capito di dover cambiare atteggiamento. Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio lo ha richiamato alla calma, invitandolo a concentrarsi esclusivamente sul campo. Il giocatore ha chiesto scusa ai compagni e allo staff, promettendo maggiore autocontrollo nelle prossime partite.

Oltre al contesto biancoceleste, per Guendouzi Lazio c’è anche un obiettivo personale molto importante: riconquistare la fiducia del commissario tecnico Didier Deschamps. Il centrocampista, infatti, non è stato convocato nelle ultime due soste dalla nazionale francese dopo un anno di presenze costanti. Un’assenza che pesa, soprattutto in vista del Mondiale 2026.

Per questo, i prossimi mesi saranno decisivi. Se il francese saprà ritrovare continuità e rendimento, potrà tornare a essere un pilastro della Lazio e riaprire le porte della nazionale. In caso contrario, non è escluso che a gennaio il club e il giocatore valutino una separazione: Guendouzi resta infatti uno dei profili più appetibili sul mercato e potrebbe garantire una plusvalenza utile ai conti biancocelesti.