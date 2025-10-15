Biglietti Lazio Juventus: tutte le info utili e i prezzi! Tutti i dettagli sulla sfida di Serie A

Serie A, Lazio Juventus: al via la vendita dei tagliandi. Prezzi e dettagli per la sfida dello Stadio Olimpico. Le ultimissime

Aperta la vendita dei tagliandi per Lazio Juventus, gara valida per il campionato di Serie A Enilive, in calendario domenica 26 ottobre alle 20:45.

PRELAZIONE:

PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO:

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell`abbonamento Aquilotto under 14 di tutto lo stadio, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto al costo di 10 € nel seguente periodo:

– dalle ore 16:00 di martedi 7 ottobre, fino alle ore 23:59 di martedi 14 ottobre.

Punti vendita:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line nella sezione coupon o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card S.S. Lazio:

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO – CODICE 032…

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE – CODICE EAG…

I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 12:00 di mercoledi 15 ottobre.

VENDITA RISERVATA:

VENDITA DI TUTTI I SETTORI DELLO STADIO RISERVATA SOLO AI TIFOSI DELLA LAZIO E POSSESSORI DELLE CARD S.S. LAZIO ( fino al massimo di 4 tagliandi):

– dalle ore 16:00 di martedi 7 ottobre, fino alle ore 23:59 di martedi 14 ottobre.

Punti vendita:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla vendita riservata, sarà necessario essere in possesso di una card Lazio ed inserire on-line nella sezione coupon o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card stesse:

– CARD MILLENOVECENTO – CODICE 032…

– CARD EAGLE – CODICE EAG…

VENDITA LIBERA:

– dalle ore 16:00 di mercoledi 15 ottobre.

Punti vendita:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

SETTORE OSPITI

Queste le modalità di vendita del settore Ospiti (Distinto Sud Ovest):

Con obbligo della Tessera del Tifoso della Juventus dalle ore 12:00 di mercoledi 8 ottobre fino alle ore 23:59 di martedi 14 ottobre;

Vendita libera dalle ore 16:00 di mercoledi 15 ottobre.

Punti vendita:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL`ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D'INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi e degli abbonamenti:

– Via dei Gladiatori per i tagliandi Media – Sponsor Hospitality – Tribuna d` Onore – Autorità e Tribuna Monte Mario

– Via Nigra-Stadio dei Marmi per i tagliandi di Tribuna Disabili in Carrozzella

– Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord – Distinti Nord Est e Nord Ovest – Tribuna Tevere tutta.

Si ricorda a tutti i possessori di abbonamenti e biglietti della Tribuna Tevere, per motivi di ordine pubblico non potranno accedere dai soliti varchi di Piazza Lauro De Bosis ma da Viale Paolo Boselli verso Piazza Piero Dodi

Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8).

Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d`identità.

La S.S. Lazio ricorda che i settori Distinti Nord Est e Nord Ovest e Curva Nord, sono esauriti con gli abbonamenti ma gli eventuali posti non confermati dagli abbonati aquilotti under 14, verranno messi in vendita libera.

