Atalanta Lazio, le probabili formazioni del match di Serie A: Sarri fa i conti con l’emergenza, le possibili scelte

Atalanta Lazio, le probabili formazioni: Sarri alle prese con l’infermeria, ecco le scelte possibili del tecnico biancoceleste

Il campionato riparte e la Lazio si prepara alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. La pausa per le Nazionali non ha portato buone notizie a Formello: l’infermeria resta affollata. Oltre a Zaccagni, Rovella e Dele-Bashiru, Sarri dovrà rinunciare anche a Castellanos, fermato da un infortunio muscolare che lo terrà fuori per circa sei settimane. Restano in dubbio Dia, Marusic e Pellegrini, mentre Vecino spera di rientrare almeno tra i convocati.

Nonostante le numerose assenze, il tecnico biancoceleste è orientato a confermare il 4-3-3. Davanti a Provedel, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares, con Hysaj pronto a subentrare sulle fasce in attesa dei recuperi di Marusic e Pellegrini.

A centrocampo torna Guendouzi, che ha scontato le due giornate di squalifica rimediate nel derby. Con lui agiranno Cataldi e Basic, mentre Belahyane e Vecino partiranno dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, De Roon; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All.: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro.