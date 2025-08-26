Biglietti Lazio Hellas Verona: tutte le info per la sfida del 31 agosto. Ecco tutti i dettagli e le informazioni utile per i tifosi

La S.S. Lazio ha ufficialmente aperto la vendita dei biglietti per la gara di Serie A Enilive contro l’Hellas Verona, in programma domenica 31 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento atteso dai tifosi biancocelesti, che potranno sostenere la squadra guidata da Marco Baroni, tecnico noto per il suo calcio pragmatico e compatto, contro la formazione veronese allenata da Paolo Zanetti, giovane allenatore con un passato da centrocampista in Serie A.

I biglietti sono disponibili online tramite il circuito Vivaticket e presso i punti vendita autorizzati. Le tariffe agevolate per invalidi civili al 100% e disabili in carrozzella (entrambi con accompagnatore) sono acquistabili esclusivamente nei negozi Lazio Style 1900.

I possessori delle fidelity card Millenovecento o Eagle, non abbonati, potranno caricare il titolo d’ingresso direttamente sulla tessera anche acquistando online. È prevista una commissione di servizio del 3,80% per gli acquisti digitali.

I ragazzi nati dal 01/01/2009 possono accedere con biglietto ridotto Under 16, mentre i bambini nati dal 01/01/2011, accompagnati da un adulto con biglietto a pagamento, potranno entrare gratuitamente ritirando il tagliando omaggio presso Lazio Style 1900 o, il giorno della gara, alla biglietteria di Via Nigra. I bambini nati dal 01/01/2021 entrano gratuitamente senza biglietto, presentando un documento d’identità.

Gli accessi allo stadio saranno suddivisi per settore: Via dei Gladiatori per Monte Mario e Tribuna d’Onore, Piazza Lauro De Bosis per Tevere e Distinti Sud Est, Viale delle Olimpiadi per Curva Maestrelli, Via Nigra per Tribuna Disabili, Piazza Piero Dodi per Curva Nord e Distinti Nord.

È obbligatorio esibire un documento d’identità per ogni spettatore, inclusi i minori. Le patenti di nuova generazione prive dell’indirizzo di residenza non sono valide per l’acquisto.

Il cambio nominativo è consentito per biglietti e abbonamenti, eccetto per il settore ospiti. La biglietteria di Via Nigra sarà aperta solo il giorno della gara dalle 16:45. I biglietti Coni e FIGC saranno disponibili nello stesso orario. Per esporre striscioni non censiti, è necessario inviare richiesta entro 48 ore all’indirizzo SLO@sslazio.it.

Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della S.S. Lazio.