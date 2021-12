Biglietti Lazio Genoa: info e dettagli utili per l’acquisto

La Lazio attraverso il proprio sito ufficiale fa sapere le modalità d’acquisto per i biglietti della sfida contro il Genoa, i dettagli

La Lazio attraverso il proprio sito ufficiale fa sapere le modalità d’acquisto per i biglietti della sfida contro il Genoa, i dettagli:

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di oggi venerdi 10 dicembre saranno messi in vendita i tagliandi perla gara di campionato LAZIO – GENOA in programma venerdi 17 dicembre alle ore 18:30. La vendita verrà fatta in due fasi (in entrambi le fasi per chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket):

1) FASE DI VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI STAGIONE 2019-2020

Dalle ore 16:00 di venerdi 10 dicembre fino alle ore 24:00 di lunedi 13 dicembre.

Clicca qui per avere informazioni dettagliate come accedere alla prelazione.

2) FASE DI VENDITA LIBERA



Dalle ore 12:00 di martedi 14 dicembre fino alle ore 18:30 di venerdi 17 dicembre.