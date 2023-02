Poca affluenza allo stadio per la sfida di domani in Conference League tra Lazio e Cluj: il dato sui biglietti

Come riporta Il Messaggero, ci sarà pochissima affluenza per la sfida di domani sera all’Olimpico tra Lazio e Cluj, gara valida per l’andata degli spareggi di Conference League.

Sono infatti appena 7mila i biglietti venduti: il caro prezzi ha scoraggiato i tifosi che lasceranno praticamente lo stadio semivuoto.