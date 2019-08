Biglietti Lazio, Canigiani: «Tanti posti ancora in tribuna Tevere». E sull’Europa League…

Marco Canigiani ha fatto il punto sui biglietti venduti per Lazio-Roma e dato un aggiornamento sulle gare casalinghe di Europa League

Il derby si avvicina e lo stadio Olimpico si popola sempre più. Ai microfoni di Lazio Style Radio il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, ha fornito l’ultimo aggiornamento sui biglietti venduti: «I settori di Curva e Distinti Nord sono praticamente esauriti, mentre c’è ancora una buona disponibilità in Tribuna Tevere e Monte Mario. Per la parte della Lazio, i biglietti venduti sono circa 10.000, ai quali vanno aggiunti gli abbonati. La Roma ha staccato invece circa 11.000 biglietti. Se le vendite non dovessero subire un’impennata, uno dei due Distinti Sud potrebbe non essere aperto, ma chiaramente si valuterà in base a come andranno le cose in questi giorni. Campagna abbonamenti? Abbiamo superato le 19.000 tessere, dopo il derby riapriremo comunque la vendita come avevamo già preannunciato».

EUROPA LEAGUE – «Valuteremo per il mini-abbonamento di Europa League, decideremo anche in base al girone e all’appeal delle varie partite, a seconda degli avversari che potrebbero capitarci. E’ una formula che, valendo solo per tre partite, non sempre ha fatto registrare grandi numeri. Comunque vedremo il da farsi dopo il sorteggio di domani. Confermo che nella partita inaugurale ci sarà un settore dell’Olimpico chiuso per la sanzione UEFA comminata nella scorsa stagione».