Biglietti Feyenoord Lazio, onda biancoceleste a Rotterdam: il dato sui tifosi

Biglietti Feyenoord Lazio: previsto un buon numero di tifosi a Rotterdam per l’ultima gara del gruppo F dell’Europa League

Smaltita – a fatica – la delusione per la sconfitta contro la Salernitana, la Lazio si rituffa in Europa League. Giovedì a Rotterdam andrà in scena l’ultima gara valida per il girone F e i biancocelesti dovranno dare tutto per blindare il primo posto e volare agli ottavi della competizione.

Secondo quanto riporta il Messaggero in Olanda saranno presenti più di 600 tifosi per sostenere la squadra in una settimana che dirà tanto sulle ambizioni stagionali.