Biglia: «Inzaghi ha voluto il salto di qualità. Avrei voluto giocare con Sarri»

Lucas Biglia, ex capitano della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’attuale campionato e le big in corsa per il titolo. Ecco le sue parole:

MILAN – «Non ho rimpianti, al massimo ho un pò di dispiacere di non esser riuscito a dare il 100% in quei 3 anni, al di là di tutto ho avuto degli infortuni strani che non mi hanno lasciato il tempo di recuperare, ma nessun rimpianto. Pioli è un grande allenatore ha fatto bene l’anno scorso e farà anche bene quest’anno anche in Champions».

LAZIO DI SARRI – «Mi sarebbe piaciuto giocare nella Lazio di Sarri, è un grande allenatore. Ha trovato una squadra che ha fatto bene negli ultimi anni e non ho dubbi che farà bene anche quest’anno. Hanno preso anche giocatori forti e c’è stato il ritorno di Felipe Anderson. Poi coi sono già Milinkovic, Luis Alberto, Immobile. ha avuto per 2-3 anni un grande portiere come Strakosha ma adesso ha una grandissimo come Reina, quindi sicuramente farà bene».

INZAGHI – «Ha fatto una scelta dopo tanti anni, ha voluto fare un salto di qualità. Ha dimostrato in questi anni di saper gestire e lavorare bene, di ottenere risultati con la Lazio. Ha voluto fare un salto di crescita. Gli auguro il meglio, a lui ed al suo staff, che sono grandissime persone».

SCUDETTO – «Juventus, Napoli e Lazio sono squadre che hanno fatto bene. La Roma ha fatto bene. Sono tutte allo stesso livello, sarà un campionato bello da vedere».