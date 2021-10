Biglia: «Con Inzaghi ho avuto un grande rapporto»

Lucas Biglia, ex giocatore della Lazio, ha parlato in vista della partita di sabato sera all’Olimpico tra i biancocelesti e i nerazzurri

Lucas Biglia, ex giocatore della Lazio, ha parlato in vista della partita di sabato sera all’Olimpico tra i biancocelesti e i nerazzurri.

INZAGHI – «Con lui grande rapporto. Dal primo giorno in cui è arrivato, perché è arrivato in un momento difficilissimo, eravamo stati eliminati in Europa League e avevamo perso un brutto derby, siamo andati in ritiro ed è arrivato lui che si è preso la responsabilità di tutto. Da lì in poi ha fatto una grandissima carriera fino ad ora».