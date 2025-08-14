Bierhoff sulla corsa scudetto: Napoli, Inter, Milan, Juve e le romane in lizza per il primo posto

 Bierhoff sulla corsa scudetto: Napoli, Inter, Milan e Juve
Bierhoff

Bierhoff sulla corsa scudetto, l’ex bomber dell’Udinese pronostica un campionato aperto e competitivo

Oliver Bierhoff, storico attaccante tedesco e icona dell’Udinese negli anni ’90, ha tracciato un quadro chiaro e diretto sul prossimo campionato di Serie A. In un’intervista, l’ex centravanti ha rivelato i suoi pronostici e le sue speranze, includendo diverse formazioni nella corsa al titolo.

«Il campionato? Lo vedo aperto – ha dichiarato – con Napoli, Inter, Milan, Juventus e le due squadre romane». Una visione che conferma come la Serie A sia oggi un torneo equilibrato, in cui le distanze tra le big si sono ridotte e ogni dettaglio può fare la differenza.

Bierhoff ha poi dedicato un pensiero speciale alla sua ex squadra: «Spero anche che la mia Udinese possa lottare per un posto in Europa». Un auspicio che testimonia il legame ancora forte con il club friulano, dove lasciò un segno indelebile.

L’ex bomber ha evidenziato come il Milan, club dove ha militato e vinto, debba puntare almeno alla qualificazione in Champions League: «In quanto tale, il Milan deve aspirare a tornare in Champions».

Le parole di Bierhoff fotografano una Serie A pronta a regalare sorprese, con una lotta scudetto che, sulla carta, appare più incerta che mai. La presenza di entrambe le squadre romane tra le candidate rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto da Lazio e Roma nelle ultime stagioni, sia in termini di risultati che di competitività.

Per l’Udinese, l’obiettivo europeo resta una sfida ambiziosa, ma non impossibile. Il club friulano ha spesso dimostrato di saper sorprendere, e il sostegno morale di un ex giocatore simbolo come Bierhoff è un ulteriore stimolo.

In sintesi, il pronostico dell’ex attaccante offre una prospettiva entusiasmante per la nuova stagione, con più contendenti e un campionato che promette emozioni fino all’ultima giornata.

