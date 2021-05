Biava compie 44 anni, ecco gli auguri della Lazio – FOTO

Beppe Biava, ex difensore della Lazio, oggi compie 44 anni. Ed ecco gli auguri della società biancoceleste sui social network

La sua professionalità, la sua grinta, la sua determinazione e le sue prestazioni sono rimaste impresse nelle menti di tifosi laziali. Giuseppe Biava è stato un pilastro della difesa biancoceleste per diversi anni. 148 presenze per lui e una Coppa Italia vinta, quella del 26 maggio 2013.

AUGURI – Oggi per lui è una giornata speciale, visto che spegne 44 candeline. Puntuali sono arrivati gli auguri della Lazio, con un post sui suoi canali social. E l’immagine scelta non può non essere una di quel giorno entrato nella storia del club.