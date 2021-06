Bianchessi su Locatelli: «Lo chiamavo 'Zizou'. Se andrà alla Juve...»

Il responsabile del settore giovanile della Lazio, Mauro Bianchessi, ha parlato all’ANSA del talento di Manuel Locatelli

Il responsabile del settore giovanile della Lazio Mauro Bianchessi è intervenuto ai microfoni dell’ANSA per commentare l’exploit di Manuel Locatelli, ‘suo’ giocatore ai tempi in cui era capo scout al Milan.

Le sue parole: «Manuel è sempre stato uno dei prospetti migliori del settore giovanile del Milan. Aveva questo talento che faceva pensare sarebbe diventato un campione, per questo lo chiamavo ‘Zizou’. Pensavo sarebbe diventato il capitano del Milan, ma non conosco le ragioni del divorzio con i rossoneri. Uomo Europeo? I fatti lo dicono, non è una mia opinione. Se dovesse andare alla Juve migliorerebbe ancora di più, giocando con dei campioni».