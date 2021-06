Bianchessi: «Grazie a tutte le ragazze: la Lazio è molto ambiziosa»

Il responsabile del settore giovanile della Lazio Mauro Bianchessi ha parlato in Campidoglio per la Lazio Women. Le sue parole

Anche il responsabile del settore giovanile della Lazio Mauro Bianchessi ha parlato in Campidoglio in occasione della premiazione della Lazio Women. Ecco le sue dichiarazioni.

«Volevo ringraziare la Federazione e la Sindaca per l’accoglienza in questa location. Soprattutto, però, volevo ringraziare il presidente per quanto ha fatto con la Lazio Femminile: tutte le categorie hanno ottime squadre, dalle bambine alla prima squadra. Voglio ringraziare tutte le ragazze, perché hanno fatto qualcosa di incredibile con questa promozione. E volevo dirvi a qualcosa a nome della proprietà, l’unica che è riuscite ad ottenere due promozioni dalla Serie B alla Serie A sia con una squadra maschile che femminile. La prossima stagione vogliamo fare qualcosa di incredibile e continuando così ci riusciremo. Grazie a tutti e forza Lazio!».