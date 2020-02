Scudetto, Bia: «Lotta apertissima. La Lazio, ha giocatori sopra la media»

Giovanni Bia, ex giocatore ed ora procuratore sportivo, ha detto la sua sul momento della Lazio e sulla lotta Scudetto

Sempre più senza esclusione di colpi. La lotta allo Scudetto è una corsa a tre, un affare di Lazio, Inter e Juventus. A TMW Radio, Giovanni Bia, ha fatto la sua analisi soprattutto sulle possibilità dei biancocelesti:

«Vedendo la Juventus ieri penso che la lotta scudetto sia apertissima e non sottovaluterei la Lazio. Immobile? Ciro non fa solo gol davanti al portiere, ma parecchi se li sta inventando. È in stato di grazia e come tocca la palla fa gol. La Lazio ha calciatori sopra la media. Che giocherebbero titolari in Inter e Juventus».