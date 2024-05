Bezzi: «Rovella è sparito! Tudor è in confusione, ecco perché». Le parole del giornalista sul campionato della Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi ha parlato di Tudor e del campionato della Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Vedo in confusione Tudor. E’ da valutare con la nuova stagione, ma per il resto ho visto tanta confusione, vedi i cambi di Monza. Rovella è sparito per esempio, ma è così mediocre? Ci sono giocatori importanti che mi hanno detto che era un grande acquisto, ma è sparito. Kamada Sarri non lo vedeva, è un buon giocatore ma il suo ruolo è a centrocampo? Ci sono tanti punti interrogativi. E’ una squadra che se arriva in EL è un grosso risultato, per il resto è una stagione completamente da dimenticare».