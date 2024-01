Bezzi: «Rientrare senza voglia di lottare con l’Inter è stato fastidioso»

Gianni Bezzi, noto giornalista, ha commentato la sconfitta della Lazio in semifinale di Supercoppa Italiana: l’analisi

Gianni Bezzi ha analizzato a Radiosei il ko della Lazio in Supercoppa Italiana con l’Inter.

LE PAROLE – «Nessuno poteva pensare a una delusione del genere. Quando affronti l’Inter sai ben che puoi perdere e sai anche che tu possa finire il primo tempo sotto. Ma andare negli spogliatoi sotto di un gol e rientrare senza voglia di lottare, è stato davvero fastidioso. Per me buona parte delle responsabilità sono di Sarri che ha presentato questa partita più come un fastidio che come un obiettivo. Ovvio che anche i giocatori hanno gravi colpe come ad esempio Pedro che ha causato il rigore, Immobile che per me non andava schierato dal primo minuto e tanti altri».