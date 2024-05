Bezzi: «Finalmente ho visto Kamada nel suo ruolo. Sull’Europa League…». Le parole del giornalista sulla sfida di ieri

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Gianni Bezzi ha commentato la sfida tra Lazio e Inter. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Dopo un anno di attesa ho finalmente visto Kamada nel suo ruolo. Perché prima Sarri non lo vedeva visto il tipo di modulo e poi Tudor ha insistito a metterlo davanti la difesa. Finalmente l’ho visto in mezzo alle linee e dietro la punta dove si è vista la grande qualità del giocatore. Mi sono piaciuti anche Gila e Rovella ed è su questi profili che si deve costruire la prossima stagione. A questo punto mi metto alla finestra e attendo un mercato che vada bene al calcio che vuole fare Tudor. Sono contento se andremo in Europa League perché secondo me quella al momento è la dimensione giusta per la Lazio per poter competere e arrivare in fondo ».