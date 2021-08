Bertini, oggi il giovane centrocampista compie 19 anni

Oggi Marco Bertini compie 19 anni. Ma quale sarà il futuro e il destino del giovane centrocampista della Lazio?

Giornata speciale oggi per Marco Bertini. Il giovane centrocampista della Lazio oggi infatti compie 19 anni. In questo giorno così importante e particolare per lui, non si può non parlare del suo futuro.

Il giocatore, dopo la buona stagione con la Primavera, si è messo in mostra nel ritiro di Auronzo di Cadore, come ha ribadito anche lo stesso Martusciello nelle dichiarazioni rilasciate dalla località veneta. Ora il neo 19enne si sta allenando agli ordini di Calori in quel di Celleno, ma la società biancoceleste ha intenzione di blindarlo. Il futuro è dalla sua parte.