Berrettini in finale a Wimbledon, «Immobile esulta: Grande Matteo!» FOTO

Matteo Berrettini ha conquistato la finale del torneo di Wimbledon: anche Ciro Immobile ha esultato su Instagram per il tennista azzurro

Lo sport italiano conquista un altro importantissimo risultato. Oggi, infatti, il tennista azzurro Matteo Berrettini ha conquistato la finale del torneo di Wimbledon, il più prestigioso in questo sport. Grande gioia per tutta l’Italia, ma anche per Ciro Immobile, che ha voluto complimentarsi con il 25enne romano sui social.

«Grande Matteo!» ha scritto il centravanti della Lazio e della Nazionale Italiana su una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Domenica entrambi saranno impegnati nelle rispettive finali: Ciro a Wembley contro l’Inghilterra per la conquista dell’Europeo e Matteo a Wimbledon per la conquista del suo primo Grande Slam.