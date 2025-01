Bernabè Lazio, Lotito sbotta: «Perdonare un gesto del genere è impossibile, e anche il medico è stato un pazzo»

Bernabè Lazio, il presidente biancoceleste sbotta nei confronti dell’ex falconiere del club dopo il caso che lo ha visto coinvolto

Ai microfoni di Cruciani alla Zanzara ha parlato Lotito, il quale ha commentato con parole forti e dure il caso che ha visto coinvolto il falconiere Bernabè. Ecco le considerazioni del presidente biancoceleste

PERDONARE IMPOSSIBILE – Come faccio a perdonarlo di fronte a una cosa del genere. Qui non è Claudio Lotito la Lazio, è una società quotata in borsa non è Lotito. C’è un provvedimento reso dal collegio del codice etico che obbliga il consiglio di gestione e presidente a intervenire immediatamente. C’è un problema etico, morale. Lui va nelle scuole di bambini di 9-10 anni. C’è anche il problema del medico, se fa una cosa del genere con te sono consapevoli no? Lui è responsabile, si è fatto pubblicità e ha avuto dei ritorni, lui deve risarcire a me. Se io e te abbiamo un contratto che prevede che se violi il codice etico, te ne vai immediatamente. Se ammazzi una persona chiedi perdono? Ci sono regole universali, sta uscendo di tutto e di più di quel che faceva lui, non ho approfondito soprattutto se utilizzi immagini per un tornaconto economico. Sono arrivate molte richieste alla clinica, questa è la Lazio mica parliamo di attori porno e cose così. Sono 20 anni che cerco di sdoganare situazioni politiche, con un calcio didascalico e moralizzato.

COMUNICATO CURVA NORD – C’è un comunicato della Curva Nord pesantissimo, i tifosi sono genitori, mandi una persona a scuola con un bambino di 10 anni, ma non vi vergognate a fare considerazioni del genere. È un caso voluto e aggravato dalle interviste. Qualcuno cerca notorietà a tutti costi io sto costruendo una immagine della Lazio, lo sta facendo mia moglie con iniziative considerate da tutti ad altissimo livello e noi che facciamo? Le infanghiamo? Chi può essere contento di una cosa del genere. C’è scritto che viola il codice etico anche parzialmente cessa immediatamente il contratto. C’è un provvedimento da parte del codice etico, ufficiale. Anche il medico ha perso la testa, l’ha usato per farsi pubblicità. Aquila? Non ti preoccupare, ci sono 3000 possibilità, con Lotito il risultato è garantito, ci sono molti falconieri. Il contratto dice nell’articolo 6 che dichiara e riconosce il contenuto del codice etico, la società e lui si impegnano ad osservare i principi etico-comportamentali adottati e non attenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della società stessa di fatti penalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 231.Qualcuno voleva denunciarlo per fatti osceni in luogo pubblico. Poi, in rispetto delle precisioni contenute nel codice etico del modello 231 rappresenta un presupposto della volontà di quest’ultimo di sottoscrivere il presente contratto. Pertanto in osservanza anche parziale da parte di un suo dirigente tecnico o collaboratore costituisce un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, legittima la S.S. Lazio a risolvere il contratto in essere con effetto immediato con risarcimento di ogni danno procurato

Mettiti sulla strada e fai quello che ti pare. Non puoi solo non mostrare foto di nudo ma sono cose in violazione con la nostra società. Anche tutto quel che ha detto sull’eiaculazione due volte al giorno, però tu vai nelle scuole e lui adesso come si presenta? Il falconiere si sceglie. La Lazio è ente morale, fai una cosa comprati una squadra e prenditi un falconiere a cui far fare quel che ti pare. Non è un atto discrezionale mio! C’è un problema di atti osceni in pubblico. La prima chiamata che ho ricevuto è quella del presidente dell’organo etico che mi ha informato che sarebbe stato preso un provvedimento, noi lo ritenevamo assurdo quel che è successo e infatti l’abbiamo fatto. Sono suoi problemi, nessuno sta contestando la sua operazione e i suoi bisogni, ma nella veste in cui sta non può rendere partecipe la Lazio