Berisha, l’ex Lazio è stato messo fuori rosa: che grattacapo per Juric

Berisha, l’ex portiere della Lazio è stato messo fuori rosa al Torino viste le recenti assenze in Coppa Italia e campionato

Non è un momento facile per Berisha, il quale vive una situazione delicata al Torino visto che è stato messo fuori rosa dal club granata. L’ex portiere della Lazio non è stato inserito nella lista convocati sia nelle gare di Coppa Italia e di campionato, e la motivazione è la forte discussione avuta con Ivan Juric.

Il club granata deve risolvere questa burrascosa situazione al più presto, a riportarlo è Tuttosport