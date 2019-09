Berisha e Cataldi, i due centrocampisti vogliono convincere Inzaghi

Sarà una stagione importante per i due biancocelesti

Valon Berisha è pronto a prendersi la Lazio. Il kosovaro lo scorso anno ha vissuto una stagione da incubo, complici anche i tanti problemi fisici. La Lazio però ha deciso di puntare ancora su di lui che appare motivatissimo a conquistare un posto in rosa. Come lui anche Danilo Cataldi che ha scalato le gerarchie negli anni e ora con l’uscita di Badelj è lui la prima alternativa a Leiva.

Come riporta il Corriere dello Sport gli impegni dei biancocelesti saranno molteplici e su più fronti e per questo motivo sarà fondamentale che entrambi i giocatori siano al top della forma e della motivazione per rispondere presente alla chiamata di mister Inzaghi.