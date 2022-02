Bergomi: «Sarri alla Lazio ha un lavoro molto difficile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Beppe Bergomi ha parlato durante Sky Calcio Club dopo il pareggio tra Udinese e Lazio. Le sue dichiarazioni

«Sarri è intelligente e si è adattato alle squadre, alla Lazio aveva il lavoro più difficile nel cambio delle panchine estive. Ci sono delle cose che ancora non vanno: in difesa ci sono sempre delle problematiche mentre davanti non c’è un sostituto di Immobile. Cambia parecchio».