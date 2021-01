Bergomi: «Darei ancora credito a Fonseca, sta lavorando bene»

Beppe Bergomi, ex giocatore e telecronista, ha parlato della situazione in casa Roma e del futuro di Fonseca. Le sue parole

Ai microfoni di Tmw Radio, Beppe Bergomi ha parlato della situazione in casa Roma e di Fonseca.

«Perché siamo figli del risultato, ma dovremmo invece mantenere una linea. Fonseca sta lavorando bene, negli scontri diretti ha faticato ad alzare l’asticella, ma con questo ruolino di marcia puoi pensare di rimanere in alto. C’è però poco carisma, si fatica a trovare quello cui aggrapparsi se si va sotto nel punteggio: è successo con l’Inter, ma per il resto raramente. La proprietà parla poco e in un ambiente così difficile fa bene: io non mi fermo agli ultimi risultati, darei ancora credito a Fonseca».