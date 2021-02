Bergomi: «L’Inter ha dimostrato la sua forza contro una grande Lazio»

Le parole dell’ex nerazzurro Beppe Bergomi allo Sky Calcio Club al termine della sfida di San Siro tra Inter e Lazio

Finisce 3-1 per l’Inter il big match di San Siro. La Lazio di Simone Inzaghi esce sconfitta e interrompe la sua striscia di sei vittorie consecutive. Al termine della partita, ha analizzato la partita anche l’ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi.

Intervenuto allo Sky Calcio Club, ha affermato: «Non ci sono squadre che vengono in casa e ti dominano. L’Inter ha capito che se protegge la propria difesa e si crea gli spazi per far male in contropiede è micidiale. L’Inter oggi ce l’ha fatta a dimostrare la sua forza contro la Lazio, una squadra forte che veniva da sei vittorie di fila».