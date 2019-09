Bergomi: «La partita della Lazio è finita al cambio di Caicedo»

Beppe Bergomi ha dato il suo commento di Inter-Lazio: qualche perplessità sull’avvicendamento tra Caicedo e Immobile

Una buona Lazio si è vista a San Siro, ma ha prevalso il cinismo dell’Inter. E’ questo in sintesi il pensiero di Beppe Bergomi, ex stella neroazzurra, che ha rilasciato il suo parere ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni: «La Lazio del primo tempo avrebbe meritato il pareggio per quanto espresso sul piano del gioco. I biancocelesti hanno creato molto nei primi 45′, anche se nella ripresa l’Inter è stata molto brava a gestire il vantaggio. Caicedo? Il cambio ha spento la Lazio, questo l’episodio che ha condizionato la gara degli ospiti».