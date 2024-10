Berardi rivela: «L’anno scorso volevo quella squadra, litigai perfino col Sassuolo. Sul futuro dico questo»

Berardi ha parlato del suo futuro rivelando anche un interessante retroscena di mercato. I dettagli

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Domenico Berardi ha parlato così del suo mancato trasferimento alla Juventus. Le parole dell’attaccante in forza al Sassuolo, desiderato in passato anche dalla Lazio.

RITORNARE IN NAZIONALE – «Certo è un obiettivo. Sarebbe motivo d’orgoglio anche perché sono uscito dal gruppo per l’infortunio. Adesso ho ripreso a giocare ma devo lavorare per essere il Berardi di prima e meritarmela»

RINUNCE PER IL SASSUOLO – «Fino a 26-27 anni non mi sentivo maturo. Io voglio giocare sempre e in quegli anni rifiutavo l’idea del turnover e della panchina. Forse era anche mancanza di fiducia nei miei mezzi, non credevo in me al 100%. Non ho rimpianti, nel frattempo ho capito, sono maturato e da due-tre anni sono pronto»

NO ALL’ATALANTA – «Tre anni fa mi voleva l’Atalanta, ma dissi di no perché non ritenevo di essere adatto soprattutto dal punto di vista fisico a quel tipo di gioco»

VOLEVO LA JUVE – «L’anno scorso volevo andare alla Juve, ma i club non si sono accordati. Io ci rimasi male, ho litigato con la società perché era il momento giusto. Ma poi ho voltato pagina e ho ripreso a dare tutto per il Sassuolo»