Berardi Lazio: perché l’esterno sarebbe perfetto per il gioco di Sarri

Domenico Berardi è uno dei nomi accostati alla Lazio: ecco perché l’esterno sarebbe perfetto nel gioco di Sarri

Domenico Berardi è uno dei nomi accostati con forza al calciomercato Lazio: l’esterno della Nazionale e del Sassuolo potrebbe approdare in biancoceleste ma i neroverdi non fanno sconti e chiedono 40 milioni di euro.

Per La Gazzetta dello Sport, potrebbero aiutare le cessioni di Lazzari e Correa per il colpo dell’estate. Berardi sarebbe perfetto per il 4-3-3 solito di Sarri: grandi capacità tecniche e duttilità che lo rendono pericoloso sia sulla destra che sulla sinistra.