Berardi-Lazio, Carnevali tuona: «I giocatori che non vogliono rimanere staranno vicino a me in tribuna»

Carnevali, il dirigente del Sassuolo rilascia alcune dichiarazioni parlando dei possibili partenti tra cui Domenico Berardi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Carnevali rilascia alcune dichiarazioni sul futuro dei possibili partenti del Sassuolo fra cui Domenico Berardi, che piace alla Lazio

PAROLE – Se ci sono giocatori che non hanno interesse a rimanere con noi dobbiamo trovare opportunità per farli uscire. È chiaro che non aspettiamo la loro richiesta ma andiamo a trovare opportunità che ci gratificano anche sotto l’aspetto economico. Se un giocatore non resta con noi con piacere, sai quanti posti ho vicino a me per vedere la partita? Così mi spiegano come funziona il gioco del calcio. Chi resta con noi deve avere voglia e desiderio e deve essere felicissimo di giocare in questa squadra