Berardi Lazio, parla Carnevali: «E' normale che un giocatore come lui sia seguito ma ora è importante...»

Berardi Lazio, il dirigente neroverde fa il punto nuovamente sul calciatore e rilascia queste considerazioni nel pre partita con il Milan

Ai microfoni di Sportmediaset nel pre partita della sfida di Coppa Italia con il Milan, ha parlato Carnevali che fa il punto sul futuro di Berardi, accostato anche alla Lazio. Le sue parole

BERARDI – Un giocatore come lui sarebbe utile a tutti. Dobbiamo pensare all’utilizzo che dobbiamo farne noi. Normale che un campione come lui abbia richieste ma l’importante è che torni al top e ci sta arrivando. Oggi dobbiamo essere contenti di averlo in questa squadra anche se stasera non gioca