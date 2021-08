Beppe Signori ricorda la sua avventura alla Lazio – VIDEO

Beppe Signori ha voluto ricordare, attraverso un post Instagram, la sua avventura con la maglia della Lazio

Beppe Signori è senza alcun dubbio un attaccante che ha fatto la storia della Lazio e che è rimasto nel cuore di tutti i supporters biancocelesti. Ed ecco che il suo ultimo post Instagram non può certo passare inosservato.

L’e bomber ,che recentemente ha elogiato Ciro Immobile, ha infatti deciso di ripercorrere la sua carriera e tutta la strada che l’ha portato a realizzare 188 gol. E la prima tappa non può non essere quella con l’aquila sul petto, durata dal 1992 al 1997. Un video che è un concentrato di emozioni e che ha colpito al cuore molti laziali, come si può notare dai commenti.