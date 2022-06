Beppe Signori presenta il docufilm sulla sua carriera: il trailer VIDEO

Il 19 giugno, alle 21.15 – su Sky Documentaries – andrà in onda il docufilm sulla vita di Beppe Signori: ecco alcune scene dal trailer

Sul suo profilo Instagram, Beppe Signori ha pubblicato il trailer del suo docufilm: un’idea per ripercorrere le tappe più importanti della carriera dell’ex giocatore, dal Piacenza al Bologna, passando inevitabilmente per la Lazio e il Foggia, fino alla Nazionale italiana. Sono anche tante le voci chiamate a dare un contributo per raccontare la vita di Beppe e, tra queste, non potevano mancare quella di Zoff, Guidolin e Zeman. Nell’opera, anche un’ampia parentesi sulla vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista fino all’assoluzione. Di seguito, alcune immagini del docufilm:

«“Primo Giugno 2011, la vita di Beppe Signori cambia”

Dopo 11 anni da quel giorno, sono qui ad annunciare l’uscita del mio docufilm! 🎥

Il 19 Giugno alle 21 e 15 su Sky Documentaries ☝️

Perde solo chi si arrende».