Bergomi pazzo di Guendouzi: «Che giocatore! Sulla Lazio...»

Beppe Bergomi, ex calciatore e opinionista, ha commentato la grande prestazione di Guendouzi in Napoli-Lazio: le parole

Ospite a Sky, Beppe Bergomi ha dichiarato:

«Per quanto riguarda la Lazio ha questo Guendouzi che ho visto ieri, nonostante abbia fatto pochi allenamenti con la squadra, che giocatore! La settimana scorsa dopo il Genoa però della Lazio parlavamo poco bene. Le partite come quella di Napoli sono più facili per la Lazio. La Champions garba di più a Sarri perché non gioca di giovedì. Convocazioni? Spalletti stima Sarri, deve lavorare sulla linea difensiva e quindi ha convocato i due centrali della Lazio, Casale e Romagnoli».