Benitez: «Nel mio Napoli, Pepe Reina faceva la differenza»

Rafa Benitez ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, soffermandosi sul periodo di Napoli e su Reina

Rafa Benitez è stato ospite del salotto di Sky Calcio Club insieme a Fabio Caressa, un’occasione per ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera e parlare dell’evoluzione del mondo del calcio. Tra i tanti temi toccati, c’è anche il suo periodo al Napoli dove ha potuto contare sul supporto di Pepe Reina:

«Come allenatore se hai sempre la stessa squadra per 20 anni è molto difficile, posso cambiare il messaggio ma non la mentalità. Cambiare qualche giocatore è importante. Nel nostro primo anno a Napoli il giocatore che faceva la differenza era Pepe Reina. Poi il secondo anno l’abbiamo perso e si è sentita la mancanza. Ma siccome De Laurentiis è molto intelligente l’ha capito e l’anno dopo la ripreso. Era importante anche al Liverpool, perché giocava molto fuori dai pali. In questo modo faceva la differenza, perché la squadra così poteva fare il pressing alto».