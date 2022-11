Benitez: «Mi piacerebbe tornare in Italia in un club competitivo»

Rafa Benitez ha parlato a margine della tavola rotonda organizzata all’Allianz Stadium sulle seconde squadre

PAROLE – «Tornare in Italia? Sì, mi piacerebbe lavorare in una squadra che può competere per qualcosa. La difficoltà è questa: se vai in una squadra e non hai i soldi devi avere il progetto giusto, la mentalità giusta e devi usare la tua esperienza. Bisogna lavorare col vivaio, coi giocatori che hai. Possiamo utilizzare l’esperienza per trovare un equilibrio tra il mercato e coltivare i giovani».