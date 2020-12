Benevento, Foggia: «La lazio è stata tanto per me, sarà un tuffo nel passato»

Pasquale Foggia, ex giocatore della Lazio ed attuale diesse del Benevento, ha commentato la gara del Vigorito di questa sera

Benevento–Lazio, partita speciale per Pasquale Foggia. Il Folletto ha vestito la maglia biancoceleste nella sua carriera da calciatore, oggi invece è il ds del club giallorosso. A Tuttomercaweb, ha commentato la gara del Vigorito di questa sera:

«Ogni partita contro i biancocelesti è un tuffo nel passato, la Lazio per me ha rappresentato tanto. Ritrovo Igli, Simone e tanti altri amici. La Lazio è tra le quattro più forti del campionato. Viene da una sconfitta, vorrà riscattarsi. Con le grandi comunque abbiamo fatto partite importanti. L’unica volta dove non c’è stata partita è stata contro l’Inter che è la squadra che mi ha impressionato di più».

BAYERN MONACO – «La peggiore che potesse capitare. Però sarà emozionante, bello. Sarà uno stimolo».