Belotti avvisa Immobile: «Voglio l’Europeo, alla Fiorentina per questo»

Andrea Belotti, attaccante della Fiorentina, ha avvisato Ciro Immobile: l’obiettivo dell’ex Roma è andare all’Europeo con l’Italia

Intervenuto a Sky dopo Fiorentina-Frosinone, Andrea Belotti ha avvisato Ciro Immobile, attaccante della Lazio:

PAROLE – «Io sono arrivato da poco, avevo bisogno di una squadra che mi facesse esprimere e, quando c’è stata questa opportunità, ho deciso di venire qua. Parlando con il mister, sapevo come giocavano, sapevo che era qualcosa che mi serviva per rimettermi in mostra. Qua sono sicuro che posso mostrare il mio valore. Sicuramente l’Europeo è un mio obiettivo, ma passerà sempre dal campo e dalle prestazioni che farò con la Fiorentina. Penserò a migliorarmi giorno dopo giorno e ad aiutare la mia squadra. Poi indossare la maglia dell’Italia per me sarà sempre un orgoglio e un onore».