Bellucci: «La Lazio ieri ha fatto bene a un certo punto»

Le parole di Bellucci intervenuto a TMW Radio, sulla sfida tra Lazio e Udinese.

PAROLE– «La Lazio ieri ha fatto bene a un certo punto ad accontentarsi, non aveva le forze fisiche e mentali per giocarsela. La Lazio non sta bene fisicamente e contro squadre fisiche come l’Udinese va bene così ora. E’ un buon punto per la Lazio comunque. L’ingresso di Patric? Ha fatto bene Baroni, che ha capito in quel momento che poteva portare a casa solo un pareggio »