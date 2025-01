Clamoroso in Belgio: l’ex Roma Nainggolan arrestato per traffico di stupefacenti: le ultime

Clamoroso in Belgio: Nainggolan è stato arrestato questa mattina per traffico di stupefacenti: le ultime sulla sua posizione le parole dell’avvocato dell’ex Roma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Radja Nainggolan sarebbe stato clamorosamente arrestato in Belgio. L’ex centrocampista è infatti accusato di traffico internazionale di stupefacenti.

L’ex Cagliari, Roma ed Inter ha sostenuto questa mattina l’interrogatorio con le autorità belga per chiarire la sua posizione ed il suo possibile coinvolgimento nella vicenda. L’accusa è pesantissima: traffico internazionale di droga, di cocaina. Il quotidiano di lingua olandese De Standaard, aggiunge che l’automobile del calciatore, una Smart Brabus grigia in versione deluxe e con targa personalizzata, sarebbe stata rimossa dall’abitazione in Braziliëstraat, nel quartiere posh di Eilandje, lo riporta il Corriere della Sera. Le parole dell’avvocato:

AVVOCATO NAINGGOLAN– «L’interrogatorio è terminato e in conformità con il principio della presunzione di innocenza, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti. Radja nega ogni coinvolgimento.»