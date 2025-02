Belahyane Lazio, ecco il numero di maglia che ha scelto il nuovo acquisto biancoceleste

Reda Belahyane Lazio, ecco che numero di maglia indosserà il nuovo acquisto dei biancocelesti: il debutto potrebbe essere la prossima giornata

Reda Belahyane è un nuovo calciatore della Lazio: ecco il rinforzo che serviva al centrocampo di Marco Baroni: il suo debutto potrebbe essere per la prossima giornata di campionato contro il Monza.

Il centrocampista ex Verona ha scelto il suo numero di maglia: come riportato sul comunicato ufficiale della socità giocherà con la numero 21, indossata già Milinkovic Savic e prima di lui calciatori come Inzaghi, De la Pena, Diakite e Jugovic.