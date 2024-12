Belahyane Lazio, strada in salita. Non convince per quell’aspetto: novità sul possibile affare

Belahyane Lazio, strada in salita per il giocatore del Verona. C’è un aspetto di lui che non convince: tutte le ultime novità

Si era parlato anche di Reda Belahyane per il calciomercato Lazio in entrata nel mese di gennaio. Il club biancoceleste, però, avrebbe un altro tipo di idea per il rinforzo a centrocampo per la rosa di mister Baroni.

Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, il giocatore del Verona sarebbe stato scartato in quanto mediano-regista, mentre dalle parti di Formello sono alla ricerca di un mediano-mezzala.