Belahyane  Lazio, l'inizio di una nuova storia: il giocatore ringrazia i tifosi per la fiducia -VIDEO

Belahyane Lazio, è l’acquisto di punta della sessione invernale di calciomercato biancoceleste

Il centrocampista è stato a lungo accostato al club capitolino. Belahyane è entusiasta del suo arrivo a Roma, lo ha esplicitato nel suo ultimo post su instagram: “Inizia una nuova storia. Non vedo l’ora di indossare questa maglia per la prima volta davanti a tutti i tifosi. Grazie a tutti voi per la vostra fiducia. FORZA LAZIO“. Di seguito il video social.