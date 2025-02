Belahyane spiega: «Ecco il perchè ho deciso di venire a giocare nella Lazio»

Belahyane, il neo biancoceleste ha tenuto la sua prima conferenza stampa e ha spiegato del perchè ha scelto di andare a giocare nella capitale

COSA LO HA SPINTO AD ACCETTARE LA LAZIO – «La Lazio è il primo club con cui avevo parlato. Mi è piaciuto molto il progetto, conoscevo i francesi che giocano qui. Club ambizioso, per un giovane come me è quello che ci vuole viste le posizioni in Europa League e in Serie A».