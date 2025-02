Belahyane Lazio, Fabiani non molla il calciatore e rilancia con il Verona: la situazione attuale

Belahyane Lazio, Pedullà fa il punto della situazione sul mercato dei biancocelesti soffermandosi in particolare sul calciatore veronese

Il calciomercato invernale è in fase di conclusione, con la Lazio che vuole provare fino alle ultimissime ore a provare a rinforzare la propria rosa. Fabiani, secondo quanto riportato da Pedullà non molla Belahyane, il quale è individuato come elemento perfetto per rinforzare l’organico biancoceleste.

Il giornalista spiega che nonostante l’interesse della Fiorentina, Marsiglia e Rennes, il club romano non molla come detto il calciatore di Zanetti, rilanciando l’offerta per assicurarsi il suo cartellino. Le aquile puntano forte anche il fatto degli ottimi rapporti che ci sono fra le due società, un operazione da 12-13 milioni più eventuali bonus. Vedremo, anche perché il mercato chiude domani sera