Belahyane Lazio, Biasin è sicuro: «Nelle mani di Baroni può fare benissimo»

Belahyane Lazio, le parole di Fabrizio Biasin sul possibile trasferimento del centrocampista del Verona in biancoceleste

Fabrizio Biasin, ospite di le Cronache di Spogliatoio, ha commentato la trattativa del calciomercato Lazio per Reda Belahyane. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Lazio arriva da un momento non bellissimo, ma mi sembra caratterialmente pronta per reagire. Soprattutto contro un Verona che lascia molto in difesa. Belahyane? Ho letto di cifre importanti, circa 15 milioni. Non so se concluderanno l’affare, sappiamo che Lotito è molto attento a certe cose. Se lo fanno non ho grossi dubbi, nelle mani di Baroni il ragazzo può fare molto bene».