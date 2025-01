Behrami racconta: «Delio Rossi preparava gli allenamenti in base a quanto avessimo speso la sera prima. Vi spiego»

Valon Behrami, ex calciatore della Lazio, ha parlato così di un retroscena di quando vestiva la maglia biancoceleste

Nel corso del programma di Dazn Step on Football, Valon Behrami ha parlato così di quando giocava in Serie A e vestiva la maglia della Lazio:

PAROLE – «Il giovedì sera è sempre stata l’ultima serata, eravamo alla Lazio, simpaticamente il giorno dopo mettevamo lo scontrino all’albo, Delio Rossi capiva in base a quanto avessimo speso, capiva come poter gestire i carichi di lavoro, se si esagerava si abbassava il ritmo dell’allenamento perché il venerdì è un giorno di tensione, il 2005-2006 è quello il periodo. In Inghilterra e Germania non è un problema uscire se perdi o vinci, il problema è venerdì, le coppe sono un periodo in cui ti devi sacrificare e il venerdì non puoi, non è adatto dopo aver fatto la Champions League».