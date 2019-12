Lazio, Bazzani: «Biancocelesti un passo avanti alla Roma». E sulla Champions…

Fabio Bazzani, ex attaccante della Lazio, ha detto la sua sul momento della squadra di Inzaghi soffermandosi sulla Champions

A TMW Radio, l’ex Lazio Bazzani, ha detto la sua sui traguardi che può raggiunmgere la squadra di Inzaghi:

«La Lazio credeva poco nella qualificazione e nel risultato del Celtic. E ormai penso che la Lazio, così come la Roma, non possa fallire l’obiettivo Champions. Anche se vedo i biancocelesti un passo avanti ai giallorossi. L’insidia maggiore arriva dall’Atalanta. Ma con un Napoli attardato, il Milan indietro e il Cagliari come competitor, non devono farsi scappare il terzo e quarto posto».

