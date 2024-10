Bazzani avvisa la Lazio: «La Juventus ha molte assenze ma andare a Torino è sempre molto difficile»

Bazzani, l’ex centravanti giudica la supersfida dello Stadium rilasciando a tal proposito queste sue considerazioni

Ai microfoni di TMW ha parlato l’ex centravanti Fabio Bazzani, il quale a pochi giorni dalla supersfida tra Juve–Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla partita tra i bianconeri e biancocelesti

PAROLE – È un test importante per la Lazio la sfida con la Juve, ha fatto molto bene, ha entusiasmo, ma questo è un test che pesa e farà capire dove è la Lazio. È una Juve rimaneggiata ma è sempre un campo ostico. Serve spensieratezza ma anche mentalità. Serve per capire se la Lazio potrà dare continuità, ma vale anche per la Juve. Motta è bravissimo a non dare punti di riferimento, ma qui si deve superare perchè ha tante assenze. Chi mi ha più impressionato nella Lazio? Castellanos sta avendo un rendimento straordinario ma me lo aspettavo, ma dico Tavares. Baroni è stato bravo a valorizzare Castellanos, ma il terzino mi sta impressionando